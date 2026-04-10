Roberto Fico: "Entrano in funzione altre 16 case di comunità in Campania"

La riunione di giunta ha approvato oggi a palazzo Santa Lucia, una serie di provvedimenti importanti. A darne notizia è il presidente della regione Campania Roberto Fico.
"Entrano in funzione altre 16 case di comunità, che portano il totale a 51. Un altro passo importante per costruire una sanità territoriale più vicina alle persone.
E nella stessa direzione va un ulteriore provvedimento, quello che riguarda l’incremento di circa 62 milioni di euro del tetto di spesa per il personale delle Asl e delle aziende ospedaliere.
Allo stesso tempo - afferma Fico - continuiamo a lavorare sulla mobilità, puntando su soluzioni più sostenibili come il Bus Rapid Transit elettrico per la riconversione della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Gragnano, con l’obiettivo di migliorare gli spostamenti e ridurre l’impatto ambientale, utilizzando al meglio ogni euro disponibile e senza sprechi.
Continuiamo a lavorare ogni giorno, con l’impegno di rendere i servizi più vicini, più accessibili e più efficaci per tutti".