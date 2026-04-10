Ruba una bicicletta elettrica ed evade dai domiciliari: arrestato Manette per un 50enne napoletano

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano, con precedenti, per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti della squadra mobile, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una persona che stava inseguendo un soggetto alla guida di una bicicletta elettrica, indicandolo quale autore del furto della stessa.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno intimato l’alt all’uomo, ma lo stesso, alla loro vista, ha accelerato la marcia per guadagnare la fuga finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori poco distante.

L'uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite; inoltre, gli operatori hanno accertato che lo stesso, non avendo documenti al seguito, aveva riferito delle generalità risultate poi essere false. Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che il predetto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.