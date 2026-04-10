Nikita Contini a CRC: «La maglia del Napoli è la mia seconda pelle!» Il portiere del Napoli a Radio CRC: «Mi reputo napoletano a tutti gli effetti»

Nikita Contini, portiere del Napoli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro.

Di seguito le sue parole:

«La vittoria di lunedì ha rispecchiato il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze, ma che con la forza del gruppo abbiamo saputo portare a casa. Questi tre punti ci tengono lì al secondo posto mantenendo vivo l'obiettivo Champions. Che aria c'è nello spogliatoio? Tranquilla. Siamo un gruppo che sta lavorando duramente e che, nonostante le difficoltà, sta bene e cerca di fare il bene del Napoli.

L'emergenza di quest'anno è stata la nostra forza: abbiamo tirato fuori la giusta determinazione e cattiveria per portare a casa i risultati».

Contini su Savic e Meret: «Vi dico cosa gli "ruberei"»

Il portiere azzurro ha parlato dei suoi compagni di reparto e dell'evoluzione del ruolo del portiere nel calcio moderno.

«Savic e Meret sono due grandi portieri, tra i più forti del campionato, ma con caratteristiche differenti: li ammiro tanto. Cosa gli ruberei? Qualche presenza in Serie A (ride ndr). Lavoriamo bene insieme noi tre.

L'inserimento nel gioco del ruolo del portiere si è evoluto tantissimo negli ultimi anni: oltre che parare, oggi è importante anche l'uso podalico, la visione di gioco, la copertura alle spalle della linea difensiva. Per me resta il ruolo più bello e complesso del calcio: a volte bisognerebbe essere meno cattivi con i portieri.

Conte è uno dei mister più forti al mondo: è un tipo determinato e determinante. Per me lavorare con lui e con il suo staff è motivo di grande orgoglio. Ci ha insegnato e ci trasmette tante cose, dobbiamo solo seguirlo come abbiamo fatto fino ad ora».

Il rapporto tra Nikita Contini e Napoli

Cresciuto a Napoli, il portiere indossa da 18 anni la maglia azzurra. «Ormai sono da circa 18 anni nel Napoli: sono nato in Ucraina, ma, essendo cresciuto qui, mi reputo un napoletano a tutti gli effetti. L'emozione dello scudetto è stata indescrivibile, la porterò per sempre con me: abbracciare mio figlio e la mia famiglia al Maradona è stato incredibile. L'oceano dei tifosi con il bus scoperto è stata un'emozione unica».

«Il sogno più grande è quello di continuare a indossare questa maglia e tenermi pronto nel caso in ci sia bisogno di me. Io, come tutti i miei compagni, cerco sempre di allenarmi al massimo, di aiutare la squadra ed il mister. È quello che dobbiamo fare per il bene del Napoli e di Napoli».

«Cosa significa la maglia del Napoli per me? La mia seconda pelle».

Contini: «Parma-Napoli? Partita tosta!»

«Mi sento leader dello spogliatoio? Lo lascio dire agli altri. Ho una buona esperienza, avendo fatto diversi campionati tra B e C che mi hanno forgiato tanto. Sicuramente sono un combattente, euforico, a cui piace prendere le situazioni di petto. Cerco di trasmettere questo ai miei compagni di squadra».

Nikita Contini si è espress anche sulla prossima partita contro il Parma. «Il Parma è una squadra tosta, sicuramente ci lasceranno pochi spazi: seguiremo il mister in questi ultimi giorni di allenamento e speriamo di portare a casa i 3 punti».