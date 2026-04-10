Ritiro SSC Napoli: ufficiali le date della pre-season a Dimaro in Trentino

Una consuetudine che non invecchia mai: il Napoli continua ad essere uno dei pochi club di Serie A a svolgere il ritiro estivo tra le montagne italiane, piuttosto che in tourné internazionali. Da oltre 15 anni ormai, il club di Aurelio De Laurentiis sceglie il Trentino ed in particolare la Val di Sole e Dimaro Folgarida per trascorrere la prima fase pre-stagionale.
Dal periodo Covid, ai giorni di Dimaro seguono sempre quelli di Castel di Sangro in Abruzzo, dei quali però non si sanno ancora le date ufficiali. Un modo per vivere la preparazione alla nuova stagione a stretto contatto con i tifosi: primi protagonisti di queste parentesi estive.
Dimaro 2026: ecco le date ufficiali
Per il 15esimo anno di fila, la SSC Napoli inaugurerà la stagione tra le montagne del Trentino. Come annunciato, infatti, attraverso i canali social del club azzurro, i calciatori partenopei si recheranno a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio. Undici giorni di ritiro, in cui gli azzurri si alleneranno presso la SKI.IT Arena di Carciato ed ai tifosi verrà data la possibilità di coniugare passione calcistica e vacanza tra relax e natura.
«Dimaro c'è, il Napoli anche: si riparte ancora dal Trentino! Vieni a fare visita agli azzurri in ritiro dal 17 al 27 luglio», questo l'annuncio social su X del club azzurro.