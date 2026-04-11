Napoli, il 14 aprile a Palazzo Petrucci l’evento "Donne per le donne" Dedicato alla solidarietà e alla prevenzione per la salute femminile

Il prossimo 14 aprile alle 19 presso Palazzo Petrucci, si terrà “Donne per le Donne”, evento di raccolta fondi e sensibilizzazione promosso da Komen Italia – Comitato Campania.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e accendere i riflettori sui temi della salute femminile, con particolare attenzione ai percorsi di supporto e al benessere psicofisico delle donne che affrontano o hanno affrontato il tumore del seno.

Gli ospiti sono invitati a partecipare con un tocco di rosa, simbolo internazionale della lotta ai tumori del seno e della vicinanza a tutte le donne impegnate in questo percorso.

«I risultati già raggiunti dai nostri progetti dimostrano quanto sia fondamentale creare spazi di supporto e relazione per le donne che affrontano il tumore al seno, accompagnandole in un percorso di cura che tenga conto anche del benessere psicologico ed emotivo. Questo evento che ha riscosso grande interesse di istituzioni, professionisti e imprenditori è il primo dalla scomparsa di mio padre Riccardo che ha lasciato una comunità sensibile ai temi della prevenzione» dichiara Marzia Imperiali di Francavilla, Presidente del Comitato Campania di Komen Italia.

«Questo evento rappresenta un momento di incontro, condivisione e sensibilizzazione, in cui solidarietà e partecipazione si uniscono per contribuire a iniziative di grande valore sociale» afferma Bianca Pesante Cocozza di Montanara, del comitato organizzatore dell’evento.

“Donne per le Donne” si conferma così un appuntamento di grande valore umano e sociale, capace di unire sensibilizzazione, prevenzione e sostegno concreto in un’unica, significativa occasione.



Marcella Montemarano, direttore UOSD, diagnostica interventistica senologica e referente screening mammografico Asl Napoli 1 Centro ha invece commentato: «Sono felice di partecipare a questa serata insieme alla mia equipe. Sono molto grata all’associazione Komen per la vicinanza sempre assicurata e per l’impegno comune nel garantire sostegno alle donne che si rivolgono a noi nella necessità. Tutti i sabati infatti si spalancano le porte della nostra struttura per offrire servizi di cura di anima mente e corpo alle donne in rosa, e l’evento “ Donne per le donne” ci consentirà di continuare e incrementare le attività delle terapie integrate. Il mio ringraziamento va anche alla direzione strategica dell’ Asl Napoli 1 centro perché è sempre attenta a soddisfare ogni richiesta di miglioramento di qualità dei servizi. Questa serata ha anche l’importante compito di sensibilizzare le donne ad aderire al programma di screening mammografico nella fascia d’età 50-69. Un servizio gratuito, senza lista d’attesa e di prossimità , potendo aderire presso il distretto di appartenenza. Grazie a tutti partecipanti.».

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, ASL Napoli 1 Centro, dell’ Ordine dei Chimici e Fisici della Campania, Ordine degli Psicologi, del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali Napoli e Campania e dell’associazione Spazio alla Responsabilità.

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività promosse da Komen Italia – Comitato Campania come la Carovana della Prevenzione, Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che, attraverso Unità Mobili attrezzate, offre screening gratuiti come ecografie e mammografie alle donne non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Altra iniziativa sarà la RACE FOR THE CURE che si terrà il 9-10-11 ottobre 2026 presso la Rotonda Diaz, Lungomare di Napoli. Evento simbolo di Komen Italia e la più grande manifestazione per il contrasto ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Le protagoniste della RACE FOR THE CURE sono le DONNE IN ROSA, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia.

Altro progetto che sarà finanziato è il progetto “Con tutto l’amore che posso”, un percorso di supporto dedicato alle donne in rosa. Quest’ultimo prevede incontri gratuiti di terapia di gruppo, canto e pratiche di qigong e ha già prodotto risultati profondamente significativi, contribuendo a far uscire molte partecipanti da condizioni di isolamento e difficoltà emotiva, restituendo loro fiducia e senso di condivisione. Gli incontri gratuiti si tengono tutti i sabato mattina presso il Centro HUB screening mammografico Asl Napoli 1 centro - sede SS Annunziata a Napoli.

“Donne per le Donne”, evento nato per raccontare i progetti di Komen Italia, ha incontrato l’attenzione di diverse imprese responsabili, attente e sensibili verso la salute delle donne:

Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Cerba HealthCare Italia, Fish's King, Fondazione Cannavaro Ferrara, Mazzola, Miamo, Mimina group, NMC nuovo mollificio campano, Palazzo Petrucci, Partheno dental clinic, Rigenaera, TMC Costruzioni.