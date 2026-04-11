Juve Stabia, colpo play-off: al Menti s'inchina il Cesena Varnier e Carrisoni regalano i tre punti alle Vespe

Seconda vittoria consecutiva in casa per la Juve Stabia che supera 2-0 in casa il Cesena e fa un altro balzo in avanti nella conquista dei play-off. Al "Menti" le Vespe giocano un buon secondo tempo, riuscendo a mettere alle corde i bianconeri che, nei primi 45 minuti, si erano fatti preferire per gioco ed occasioni. La squadra di Ashley Cole vive di fiammate ma sotto porta è poco preciso. Le occasioni migliori capitano agli ospiti sul finire di tempo ma Confente salva la Juve Stabia, consentendo alle Vespe di andare al riposo sullo 0-0

Nel secondo tempo viene fuori la squadra di Abate che al 7' trova il gol del vantaggio con Varnier: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Varnier che da due passi porta avanti i campani. Il Cesena accusa il colpo, la Juve Stabia lo intuisce e dopo dieci minuti trova anche il raddoppio con Carrissoni che chiude il match, consentendo alle Vespe di salire a quota 48 punti, a +4 proprio sul Cesena.

JUVE STABIA-CESENA 2-0: IL TABELLINO

JUVE STABIA: Confente, Giorgini, Varnier, Bellich (46’ Diakite), Carissoni, Mosti, Correia, Mannini (46’ Torrasi), Cacciamani, Matheus Dos Santos (46’ Gabrielloni), Okoro. A disposizione: Boer, Ricciardi, Dalle Mura, Kassama, Battistella, Zeroli, Pierobon, Ciammaglichella, Maistro. All. Abate

CESENA: Klinsmann, Ciofi, Zaro, Piacentini, Frabotta (90’ Wade), Bisoli (61’ Castagnetti), Bastoni (61’ Corazza), Ciervo (61’ Olivieri), Berti, Shpendi, Cerri (81’ Vrioni). A disposizione: Siano, Arrigoni, Amoran, Guidi, Magni, Mangraviti, Francesconi. All. Cole

RETI: 7' st Varnier (J), 18’ st Carrissoni (JS)

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno - assistenti: Garzelli e Scarpa - IV uomo: Arena. VAR: Gualtieri/Avar: Pezzuto