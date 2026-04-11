Controlli nel quartiere Vasto a Napoli: 11 violazioni al codice della strada Operazione interforze, in campo anche l'Asl

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto a Napoli.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con la collaborazione di personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno identificato 45 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, controllato 33 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, contestato 11 violazioni del codice della strada e ritirato 3 patenti di guida.

Ancora, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale, il cui titolare è stato sanzionato per violazioni in materia di normative Haccp (relative alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 3.000 euro.

Infine, è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale a causa delle condizioni igienico-sanitarie e sono stati, altresì, sequestrati 200 kg di alimenti.