Cicciano e Nola, controlli antidroga dei carabinieri: un arresto e sequestri Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

Cicciano, Rione Gescal. I carabinieri della locale stazione pattugliano le vie del rione quando vengono attirati da un via vai sospetto.

Un giovane esce da un cancello, si guarda intorno con aria impaurita, controlla che nessuno lo stia guardando e va via.

I carabinieri attendono che il cannello resti aperto. Entrano. Ad “aspettarli” un 28enne della zona, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è sorpreso da quella visita e i militari voglio andare a fondo. Parte la perquisizione. Nel giardino c’è un canale di scolo coperto da una cassetta in plastica con dentro vecchi vasi e sottovasi. I carabinieri lo aprono e li c’è la scoperta. Quello che poteva sembrare una passione per il giardinaggio nasconde altro. All’interno il 28enne nascondeva un involucro con 11 grammi circa di cocaina e 45 dosi sottovuoto, pronte alla vendita, di crack per un totale di 47 grammi.

Nell’abitazione dell’uomo trovati anche 250 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.

La droga e i soldi sono stati sequestrati. Nella stessa sera altri controlli antidroga, ma questa volta a Nola, per i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia. In un terreno agricolo, della frazione Piazzolla, è stato trovato un contenitore di plastica con dentro 63 involucri di cocaina. La droga era sul ciglio della strada, verosimilmente pronta per essere raccolta.