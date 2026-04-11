Blitz nel quartiere Scampia a Napoli: sequestro di cocaina e un arresto La polizia ha eseguito perquisizioni domiciliari in due abitazioni e un box

La polizia ha eseguito perquisizioni domiciliari in due abitazioni e un box auto nel quartiere Scampia, avendo fondato motivo di ritenere che vi fosse un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’operazione di polizia giudiziaria, condotta dalla squadra mobile e dagli agenti del commissariato Scampia, ha sortito esito positivo, in quanto nel corso delle attività sono stati rinvenuti e sequestrati circa 120 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della stessa sostanza.

In particolare, presso una delle due abitazioni nella disponibilità dell’arrestato, nascosto in un vano appositamente ricavato sotto un frigorifero, è stato trovato un plico in cellophane con all’interno circa 100 gr di cocaina, mentre in altre parti dell’immobile sono stati trovati bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, e pellicole per il confezionamento dello stupefacente.

All’interno del box auto, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 20 gr di cocaina e ulteriore materiale per il confezionamento.

Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione della competente autorità giudiziaria una persona è stata arrestata e portata in carcere a Poggioreale.