Piazza Carlo III a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 25enne napoletano

La polizia ha arrestato un 25enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza Carlo III, hanno controllato l'uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 17 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 75 grammi e di 270 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

I poliziotti hanno poi controllato l’abitazione del giovane dove hanno rinvenuto una stecca della stessa sostanza. Per tali motivi, l’indagato è stato alla fine arrestato.