Controlli a tappeto nella zona della movida partenopea: due sanzioni Carabinieri identificano 65 persone

Servizio di alto impatto per i militari della compagnia Napoli Centro. Nel radar dei controlli la zona della movida partenopea, Chiaia.



Al mattino il bilancio conta: 65 persone identificate, 10 veicoli controllati e 19 sanzioni al codice della strada. Due tra bar e ristoranti ispezionati.



I militari, insieme al personale dell’Asl e della Polizia Municipale, hanno controllato un noto ristorante della zona. Riscontrate 7 non conformità minori ed una non conformità grave con sospensione della produzione di pasti per celiaci e mancata applicazione della procedura di autocontrollo con una sanzione amministrativa di 2mila euro.

Controllato anche un bar nel cuore della movida di Chiaia. L’attività, dopo i controlli, è stata sospesa per assenza di notifica sanitaria con una sanzione amministrativa di 3mila euro. Anche la scia risultava scaduta.



Per i carabinieri due le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente e due le persone denunciate per divieto di accesso alle aree urbane. Denunciato anche un 20enne per guida senza patente reiterata nel biennio.