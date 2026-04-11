Notte di violenza ad Acerra: due giovani feriti a colpi d'arma da fuoco Indagini in corso da parte della squadra mobile

Notte di violenza nel centro di Acerra, dove due giovani sono rimasti feriti a colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato quando i due uomini, di 23 e 25 anni, si sono presentati al pronto soccorso della Clinica dei Fiori con ferite agli arti inferiori provocate da proiettili.

I sanitari hanno immediatamente allertato la polizia. I due feriti sono stati ricoverati e, secondo quanto si apprende, non sarebbero in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due giovani sarebbero stati raggiunti da alcuni colpi esplosi da sconosciuti arrivati a bordo di due scooter nel centro cittadino.

Dopo l’agguato, i responsabili si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sull’episodio indagano gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Acerra, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a chiarire il movente dell’agguato.

Non si esclude alcuna pista, mentre sono in corso accertamenti e la raccolta di eventuali testimonianze utili alle indagini.