IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il serio e il faceto Su Conte ct della Nazionale De Laurentiis è stato lapidario: "Se me lo chiedesse accetterei"...

Si fa tanto un gran parlare del ritorno di Antonio Conte in Nazionale. Premetto che io ho già espresso il mio parere in merito, dichiarandomi pronto ad accompagnare con un autobus lui e il suo staff in quel di Coverciano. Resta ora il nodo scorsoio, in cui più di uno ha già infilato il collo, delle dichiarazioni, tra il serio e il faceto (ahimè più il secondo che il primo), che lo stesso ha rilasciato dopo Napoli-Milan: "Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione". Apriti cielo! I contiani di tutte le ore sono insorti. "È nostro!", già gridano a gran voce. Per fortuna che c'è il presidente, che imperturbabile dichiara: "Se me lo chiedesse accetterei".