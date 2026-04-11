Si fa tanto un gran parlare del ritorno di Antonio Conte in Nazionale. Premetto che io ho già espresso il mio parere in merito, dichiarandomi pronto ad accompagnare con un autobus lui e il suo staff in quel di Coverciano. Resta ora il nodo scorsoio, in cui più di uno ha già infilato il collo, delle dichiarazioni, tra il serio e il faceto (ahimè più il secondo che il primo), che lo stesso ha rilasciato dopo Napoli-Milan: "Io ct? Se fossi il presidente federale mi prenderei in considerazione". Apriti cielo! I contiani di tutte le ore sono insorti. "È nostro!", già gridano a gran voce. Per fortuna che c'è il presidente, che imperturbabile dichiara: "Se me lo chiedesse accetterei".
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il serio e il faceto
Su Conte ct della Nazionale De Laurentiis è stato lapidario: "Se me lo chiedesse accetterei"...
Napoli.