Nasce a Napoli il Biodiversity Gateway: un centro di ricerca in Villa Comunale Un nuovo centro di ricerca e divulgazione sulla bio-geodiversità marina del Golfo di Napoli

Un ponte tra ricerca scientifica e società: questo è l'obiettivo del Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway, inaugurato questa mattina presso Casina Pompeiana nella Villa Comunale di Napoli. Si tratta di un centro di ricerca e divulgazione focalizzato sulla bio-geodiversità marina del Golfo di Napoli. Un'infrastruttura digitale e fisica che nasce dalla collaborazione tra l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISMAR) e la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (SZN), in sinergia con il Comune di Napoli.

Presenti, infatti, all'evento inaugurale il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn Roberto Bassi, il Direttore CNR-ISMAR Mario Sprovieri.

Un centro di ricerca e divulgazione nel cuore di Napoli

Nato nell'ambito del progetto National Biodiversity Future Center (NBFC), tale centro è stato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Unione Europea attraverso fondi NextGeneration EU. Il nuovo spazio integra installazioni immersive, dati scientifici, laboratori didattici e attività di divulgazione progettate per pubblici diversi: l'ambizione, infatti, è quella di coinvolgere cittadini, comunità locali, studenti, insegnanti, decisori politici e mondo imprenditoriale.

Si è realizzato, presso la Casina Pompeiana, un imponente intervento di riqualificazione, che mira a diffondere e promuovere un messaggio di maggiore consapevolezza sulla risorsa mare. In questo modo, questa struttura diviene un luogo aperto alla città ed al territorio in cui si raccontano biodiversità e geodiversità. Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta della straordinaria varietà di ambienti e forme di vita che caratterizzano il Golfo di Napoli, uno dei contesti naturali e culturali più ricchi del Mediterraneo.

Le parole del Sindaco di Napoli, Manfredi

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in sede di inaugurazione, ha confermato l'impegno del Comune nella promozione della divulgazione scientifica. «La struttura nasce da un lavoro sinergico con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, volto a promuovere e valorizzare la cultura della biodiversità marina, con particolare attenzione all’ecosistema del Golfo di Napoli».

«Con la nascita del Nodo Territoriale di Napoli del Biodiversity Gateway, la Casina Pompeiana diventa un nuovo spazio di ricerca, formazione e divulgazione, trovando una rinnovata vocazione che, insieme al Museo Darwin Dohrn e alla Biblioteca del Mare, la colloca al centro di un grande polo dedicato alla scienza, per rendere sempre più accessibile e diffusa la cultura della risorsa mare, quale elemento fondativo e identitario della nostra città», conclude il Sindaco.