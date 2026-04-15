Napoli, sabato tassisti in sciopero: «Traffico insostenibile!» Mobilitazione dalle 11 alle 13, l'annuncio tramite un comunicato: «Manca un adeguato piano traffico»

Sabato 18 aprile i tassisti scenderanno in strada a Napoli per protestare contro il traffico e l'aumento del costo dei carburanti. È quanto si apprende dal comunicato congiunto a firma del Comitato Tassisti di Base e del Movimento Consumatori. Una mobilitazione dalle 11 alle 13 a Piazza dei Martiri che «nasce per denunciare con forza anche l'assenza di un adeguato piano traffico e dalla mancata riattivazione delle ZTL, in particolare in via Domenico Morelli», come si legge nella nota.

Protesta dei tassisti: «Assenza di risposte dalla Municipalità 1»

Nel comunicato si legge che le difficoltà palesate sono state preventivamente sottoposte sia l'assessorato ai Trasporti e anche l'assessore alla Legalità. «Si aggiunge anche la totale assenza di risposte da parte della stessa Municipalità 1, che non provvede a segnalare le criticità del traffico persistente e la sosta selvaggia agli assessori competenti».

La nota parla di una «gestione inefficiente che penalizza quotidianamente lavoratori e cittadini». Tali disagi, si legge, portano alla crescita dei costi del servizio taxi «con pesanti ricadute sulle nostre condizioni di lavoro e sui costi di gestione»

Tema carburante: «Già colpiti da dinamiche geopolitiche»

Al problema legato alla gestione del traffico, si aggiunge il tema relativo all'incremento dei costi del carburante. Dinamiche geopolicihe, come si legge, «che rende sempre più difficile garantire un servizio pubblico efficiente, competitivo e sostenibile».

Il comunicato dichiara in conclusione che «Non è più tollerabile continuare a lavorare in queste condizioni».