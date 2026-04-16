America's Cup: nel Golfo di Napoli anche le pre-regate in programma a luglio Si tratta di un "banco di prova" per l'organizzazione. Manfredi: i lavori vanno avanti

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori per la Coppa America a Napoli. Ruspe e mezzi meccanici in azione a Bagnoli, anche se comitati e residenti contestano gli interventi. La città si prepara ad aospitare il più importante evento velistico del mondo nel 2027. Ma oltre alla competizione, nelle acque del Golfo csi terranno anche le pre-regate, in programma nel luglio di quest’anno. Un’eventualità emersa a margine della cabina di regia a Palazzo Chigi: una sorta di “banco di prova” in vista dell’evento vero e proprio, che sarà possibile solo se i tempi dei cantieri saranno rispettati.

Su questo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato netto, assicurando che i lavori sono in linea con i tempi previsti dal progetto.

Insomma, la città vuole farsi trovare pronta all'evento che sarà anche una straordinaria vetrina mondiale, specialmente per Bagnoli che prova a rinascere dopo decenni di immobilismo.