Il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa tra jazz, motori e storia Sabato 18 aprile musica dal vivo e mostra “Vintage Vibes: Passioni su ruote”

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita “Jazz a Pietrarsa” sabato 18 aprile, l’appuntamento che trasforma gli spazi museali in un palcoscenico d’eccezione, dove musica dal vivo, patrimonio storico e suggestioni visive si incontrano in un’esperienza culturale di particolare rilievo.

Il contesto sarà ulteriormente valorizzato dalla presenza della mostra “Vintage Vibes: Passione su ruote”, allestita negli spazi museali e visitabile fino al 17 maggio. Curata dall’architetta Annunziata Cantile, la mostra propone un percorso emozionale dedicato alle automobili d’epoca che hanno segnato l’immaginario del Novecento, raccontando il rapporto tra mobilità, design e società. In esposizione una selezione di prestigiosi esemplari provenienti dalla Collezione Lopresto, autentiche icone di stile e ingegneria che restituiscono uno spaccato significativo dei profondi cambiamenti culturali e sociali del secolo scorso. Il dialogo tra motori, architetture industriali e paesaggio rende il Museo di Pietrarsa uno spazio privilegiato per esperienze culturali trasversali, capaci di coinvolgere pubblici diversi.

Le sonorità del jazz accompagneranno il pubblico tra le imponenti locomotive a vapore e le carrozze storiche custodite negli antichi padiglioni dell’ex opificio borbonico affacciato sul Golfo di Napoli, dando vita a un evento capace di coniugare la memoria ferroviaria con l’emozione della musica dal vivo. La serata sarà accompagnata dalle esecuzioni del trio Jazz Do It. La voce di Lisa Iavarone, insieme alla chitarra di Antonio Palumbo e alla batteria di Emilio Pietropaolo, offrirà un concerto che attraversa standard della tradizione jazz e reinterpretazioni contemporanee, inserendosi armonicamente nell’atmosfera degli spazi museali.

L’evento rientra nel più ampio programma culturale del Museo previsto per il periodo primaverile. Per favorire una fruizione più ampia del patrimonio museale, tutti i lunedì, biglietto ridotto fino all’11 maggio.

