Assalto armato dei banditi in una banca al Vomero: clienti presi in ostaggio Terrore a Napoli: i reparti speciali hanno liberato le persone. Alcune si sono sentiti male

Mattinata di terrore al Vomero, dove un gruppo di rapinatori ha assaltato la banca "Credit Agricole". I banditi hanno anche preso in ostaggio i clienti che erano all'interno, compresi i dipendenti.

Alcune persone, stando a quanto risulta da fonti investigative, si sarebbero sentite male. Sei persone hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari, accorsi sul posto: non dovrebbero esserci situazioni di particolari gravità.

L'area è stata immediatamente cinturata dalla task force delle forze dell'ordine. In azione i reparti speciali dei carabinieri di Napoli, che hanno circondato l'edificio.

Dopo aver aperto un varco, con l'ausilio dei vigili del fuoco, i clienti sono stati fatti uscire e gli ostaggi liberati. Sul posto anche il procuratore capo del Tribunale di Napoli, Nicola Gratterik, per seguire da vicino l'evolversi della situazione.