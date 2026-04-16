Iran a Trump: "Amiamo Napoli, il calcio e il resto: non colpiremo l'Italia" Su X la replica al presidente degli Stati Uniti

Negli intricati scacchieri della politica internazionale, le mosse ufficiali viaggiano spesso su binari paralleli: da un lato le analisi ciniche dei think tank, dall'altro una comunicazione social sempre più diretta e, talvolta, spiazzante. È il caso del recente dibattito sul posizionamento dell'Iran nei confronti dell'Europa e, nello specifico, dell'Italia.

La strategia del "cuneo": l'analisi del Quincy Institute

Secondo il Quincy Institute, autorevole think tank statunitense, la postura diplomatica di Teheran non sarebbe affatto casuale. Gli analisti suggeriscono che la Repubblica Islamica stia testando la tenuta della compattezza occidentale. L'obiettivo sarebbe duplice:

Attrazione: Verificare se esista un margine per portare gli Stati europei su posizioni più vicine agli interessi iraniani.

Pressione: Qualora la prima opzione fallisse, l'obiettivo diventerebbe quello di evidenziare e approfondire le "spaccature" tra le varie capitali europee e la linea dura di Washington.

In questo contesto, l'Europa non è vista come un blocco monolitico, ma come un terreno di manovra diplomatica dove ogni distinguo nazionale può diventare un'opportunità per Teheran.

Il "caso Italia": dai droni ai social media

A rendere la questione estremamente attuale in Italia sono state alcune dichiarazioni di Donald Trump, che avevano ventilato possibili rischi per il nostro Paese. La risposta, giunta via X dall'ambasciata iraniana in Thailandia, ha scelto una via comunicativa insolita, mescolando geopolitica e ammirazione culturale.

"Perché dovremmo colpire l’Italia? Noi amiamo il popolo italiano, il calcio, il cibo. E amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, la Sicilia e tutto ciò che sta in mezzo."

Questo lungo elenco di città e simboli del Bel Paese non è solo un messaggio di distensione, ma una precisa operazione di soft power. Citando il calcio, la gastronomia e le bellezze paesaggistiche (dalla Sardegna alla Sicilia), Teheran punta a parlare direttamente all'opinione pubblica italiana, cercando di smarcarsi dall'immagine di minaccia bellica.

Tra ammirazione e realismo

Se da un lato il "messaggio d'amore" dell'ambasciata punta a normalizzare l'immagine dell'Iran agli occhi degli italiani, dall'altro resta la realtà descritta dal Quincy Institute. La diplomazia di Teheran sembra muoversi con estrema pragmatica: utilizzare il fascino culturale e i legami storici con l'Italia per creare un clima di opinione che renda più difficile, per il governo di Roma, allinearsi a eventuali politiche di massima pressione o sanzionatorie.

Resta da vedere come i partner europei e la futura amministrazione americana interpreteranno questo mix di aperture sentimentali e manovre strategiche. Per ora, tra una citazione di Milano e una di Napoli, l'Iran conferma che l'Italia resta uno dei suoi interlocutori preferiti (e più strategici) nel Vecchio Continente.