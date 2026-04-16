IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Pesci fritti Il lavoro di Conte di quest'anno? Come friggere il pesce con l'acqua...Ma non è proprio così!

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli e oggi apprezzato opinionista, che ho conosciuto a Otto Channel e di cui ho apprezzato lucidità e pacatezza, interrogato a Radio Tutto Napoli sulla positività del bilancio di Antonio Conte per la stagione in corso ha così risposto: "Assolutamente sì, anzi per certi versi quello che ha fatto quest’anno è ancora più importante dello scudetto, considerando le tante assenze. 'Friggere il pesce con l’acqua", come si dice da noi, non è facile: può farlo solo uno come Conte. Il suo lavoro è stato eccezionale e merita di restare". Temo che quest'anno gli unici "pesci fritti" siano stati i tifosi.