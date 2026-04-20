Vomero, via Bonito: un cumulo di rifiuti con sacchetti e materassi Capodanno: "Nonostante le numerose segnalazioni permane lo stato di degrado"

Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di abbandono igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze del Vomero, dove risiedono circa 45mila napoletani, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione, ritorna sulla questione per segnalare, ancora una volta, la presenza, in tempi recenti, di diversi cumuli di rifiuti, a tutte le ore della giornata, che alimentano lo stato di degrado nel quale versa il popoloso quartiere del capoluogo partenopeo.

"Purtroppo - denuncia Capodanno - diverse piazze e strade della municipalità collinare, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie di volta in volta interessate.

Certamente un pessimo biglietto da visita anche per quei turisti che sono tornati sulla collina per ammirare i beni artistici e ambientali presenti sul territorio.

Tra le più gettonate in questo periodo - sottolinea Capodanno - troviamo via Bonito, una delle più belle e antiche strade del Vomero, ricavata sull'antico tracciato della strada per San Martino, che rappresentava, prima che sul finire del XIX secolo venisse costruita via Morghen, l'unico sentiero, in terra battuta, che consentiva di arrivare in cima alla collina vomerese.

Lungo il muro che costeggia il civico 27, si nota la presenza di una vera e propria discarica con numerosi sacchetti pieni di rifiuti e alcuni materassi abbandonati e non prelevati dall'Asìa oltre alle erbacce cresciute sul marciapiede antistante.

Purtroppo - stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose proteste legate alle inefficienze più volte manifestatesi nell'ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell'area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva del problema, molto sentito dai residenti, anche a ragione delle presumibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario, specialmente con l'arrivo della bella stagione".

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti, che fanno capo all'assessore all'igiene urbana, Santagada, affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e eliminando i cumuli di spazzatura, segnatamente in via Bonito. Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali imballaggi di cartone e numerosi ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno.