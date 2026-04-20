Sorpreso con la droga in piazza a Napoli: arrestato 33enne gambiano Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 33enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare nei pressi di piazza Garibaldi, hanno controllato l'uomo, trovandolo in possesso di 3 stecche di hashish del peso di 2 grammi e una banconota da 50 euro.

I poliziotti hanno poi controllato l’abitazione del 33enne, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 100 grammi, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 1.150 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.