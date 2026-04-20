Polizia a Pozzuoli: guida sicura e lotta ai parcheggiatori abusivi Violazioni al codice stradale. sequestro amministrativo e denunce

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. Gli agenti del locale commissariato con il supporto della squadra cinofili dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno identificato complessivamente 44 persone, di cui 9 con precedenti, controllato 11 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 2 violazioni del codice della strada.

Inoltre, nel corso del servizio, i poliziotti hanno denunciato due persone poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore abusivo

Infine, gli operatori hanno denunciato un'altra persona per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica e dell’uso di sostanze stupefacenti a seguito di incidente stradale.