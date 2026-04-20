Maxi stretta sui controlli dei carabinieri nei quartieri di Napoli e a Pozzuoli Ecco il bilancio del week end

Controlli dei carabinieri in tutto il capoluogo e nella vicina Pozzuoli. Si parte da Piscinola e Chiaiano, con i militari della compagnia Vomero dispiegati nelle strade principali dei due quartieri.

Denunciato il titolare di una macelleria all’interno della quale è stato identificato un lavoratore in nero. L’imprenditore risponderà anche di furto di energia elettrica.

Dipendenti senza contratto e titolari denunciati anche in un’altra macelleria (4 in nero), in una pizzeria (1) e in una cornetteria (1). Nelle ultime due attività sono state rilevate anche violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sono stati sequestrati complessivamente 135 kg di alimenti.

Denunciato anche un 27enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Era in un bar e addosso aveva 5 dosi di hashish, 3 di marijuana e 55 euro in contante ritenuto provento illecito. Stessa sorte per un 19enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nell’area occidentale della città, nel quartiere Fuorigrotta, i carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno denunciato 8 parcheggiatori abusivi. Erano tutti attorno allo stadio Maradona, durante la partita Napoli-Lazio.



Parcheggiatori abusivi anche nel centro città. I militari della compagnia Centro ne hanno denunciati 5.

Dovranno rispondere di rissa 6 srilankesi. Prima una lite poi una violenta mischia lungo via Santa Maria di Costantinopoli. Nessuno ha fatto ricorso a cure mediche, tutti denunciati.



Controlli anche nell’area flegrea. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato un uomo del posto per spaccio di stupefacenti. Addosso 14 grammi di cocaina pronti per essere smerciati.

Denunciato un 20enne per un coltello portato nei pantaloni e 2 giovani per guida in stato di ebbrezza.

Ancora 2 persone risponderanno di guida senza patente e un 18enne per detenzione di una pistola giocattolo, portata in strada.

Durante il servizio sono state sequestrate 18 dosi di cocaina per 1 chilo circa di sostanza e 7 proiettili di vario calibro.

Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. Nel bilancio di tutti i comandi se ne contano complessivamente 83.