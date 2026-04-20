Leone XIV a Napoli: sfida alle povertà e grido di pace La visita in occasione del suo primo anniversario al soglio pontificio

Non sarà una celebrazione di facciata, né una parata istituzionale. Il prossimo 8 maggio, in occasione del suo primo anniversario al soglio pontificio, Papa Leone XIV varcherà i confini di Napoli come un "pellegrino di pace". La scelta della data e del luogo non è casuale: il Pontefice ha deciso di immergersi nelle contraddizioni di una metropoli che, nelle parole dell'arcivescovo Domenico Battaglia, "grida per le sue povertà".

Geopolitica e tensioni: lo scudo di Napoli contro gli attacchi di Trump

La visita si carica di un peso politico internazionale senza precedenti. Durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha lanciato un duro monito in difesa del Santo Padre, condannando apertamente i recenti attacchi del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, contro il magistero del Pontefice. "Non possiamo essere a favore di chi mette al centro della propria azione la guerra e la distruzione del diritto internazionale," ha dichiarato Fico, blindando politicamente la figura di Leone XIV come argine ai sovranismi bellicisti.

Il programma: Da Pompei al Duomo a Piazza del Plebiscito

Il viaggio apostolico inizierà al mattino con la Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei, per poi spostarsi nel pomeriggio nel cuore di Napoli. Due i momenti chiave:

Ore 12:00-14:30: Incontro con il clero in Cattedrale.

Pomeriggio: Il grande abbraccio in Piazza del Plebiscito, dove sono attese oltre 30.000 persone.

L'organizzazione è imponente. Il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato che il piano sicurezza è al vaglio da oltre un mese, con un dispiegamento massiccio di Polizia Municipale e forze dell'ordine lungo il percorso. I primi posti in piazza saranno riservati ai disabili, un segnale della priorità data agli "ultimi".

Don Mimmo Battaglia ha tracciato un profilo netto della Napoli che attende il Papa: una città dove la "malavita organizzata continua a rubare futuro ai figli" e dove il divario sociale esige giustizia. "Napoli non è solo un luogo geografico, è una condizione umana," ha sottolineato il Cardinale, evidenziando come la fede debba tradursi in impegno civile concreto contro la rassegnazione.

Dettagli Logistici e Accessi: Guida ai Pass

Per i fedeli e le parrocchie, la macchina organizzativa ha stabilito regole ferree per la partecipazione:

Scadenza Pass: Il termine ultimo per la richiesta è stato prorogato al 26 aprile 2026.

Quote Parrocchiali: Gli accessi in Piazza del Plebiscito saranno contingentati in base alla densità demografica (da 40 a 130 pass per parrocchia).

Sicurezza: È fatto divieto assoluto di introdurre borse ingombranti o zaini.

Giovani: Uno spazio speciale sarà riservato ai ragazzi tra i 16 e i 30 anni, che potranno richiedere pass dedicati fino a esaurimento posti.

La Chiesa di Napoli chiama a raccolta migliaia di volontari per presidiare il percorso dal Porto alla Cattedrale. La visita di Leone XIV si preannuncia come lo spartiacque di un pontificato che, partendo dal Sud Italia, punta a scuotere le coscienze dei potenti della terra.

L'inchiesta sociale: Acerra e la Terra dei Fuochi

Ma la missione di Leone XIV in Campania non si esaurisce l’8 maggio. Il 23 maggio, il Papa tornerà per recarsi ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Una scelta che suona come un atto d'accusa contro il disastro ambientale e l'abbandono delle periferie.