Campi Flegrei, l'Osservatorio: aumenta la velocità di sollevamento del suolo

Bradisismo nei Campi Flegrei, l’Osservatorio Vesuviano ha riscontrato negli ultimi due giorni un incremento della velocità di sollevamento del suolo. E’ quanto emerge nel bollettino settimanale degli esperti, per i quali il dato è ancora parziale e dovrà essere necessariamente approfondito nei prossimi giorni.
Mediamente, la velocità di sollevamento – rimasta stabile dagli inizi di febbraio intorno ai 10 millimetri al mese – negli ultimi tempi potrebbe aver subìto un’accelerazione.
Da inizio anno il Rione Terra a Pozzuoli si è sollevato di circa 27 centimetri, mentre tra il 13 e il 19 aprile nei Campi Flegrei sono stati localizzati 14 terremoti superiore a magnitudo 0.
La scossa di intensità massima, pari a magnitudo 1.8, è stata registrata alle 23:12 del 13 aprile. Il sottosuolo dei Campi Flegrei, storicamente inquieto, continua a farsi sentire.