Napoli, parco Mascagna: dissesti all'ingresso di via Pacio Bertini Capodanno: "Occorre procedere con urgenza ai lavori di ripristino"

"Dinanzi all'ingresso del parco Mascagna su via Pacio Bertini si è creato da giorni un pericolo dissesto, che aumenta con il passare dei giorni, senza che si provveda agli opportuni quanto necessari lavori manutentivi, nell'area circolare dove un tempo c'era la formella di un bellissimo albero abbattuto, come tanti altri, durante i recenti lavori di riqualificazione."

A denunciare l'ennesimo problema che si registra nell'unico polmone a verde pubblico attrezzato a disposizione delle migliaia di persone che vivono nell'area posta confine tra i quartieri del Vomero e dell'Arenella è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, il quale ha condotto una vera e propria battaglia, insieme ai residenti, con petizioni, sit-in e comunicati stampa per denunciare i ritardi nell'esecuzione dei recenti lavori di riqualificazione.

"Risultano allo stato divelti diversi cubetti di porfido e altri si aggiungono con il passare dei giorni - puntualizza Capodanno - con il conseguente pericolo di poter inciampare e cadere, con riferimento segnatamente a persone anziane con problemi di deambulazione e ai bambini accompagnati, che in gran numero, specialmente da quando è arrivata la bella stagione, frequentano il parco alla ricerca di un poco di frescura. Difficoltà anche per i passeggini e per le carrozzine per i diversamente abili che devono destreggiarsi tra i vuoti creati dai cubetti saltati in un vero e proprio slalom per poter accedere al parco.

Ma come è possibile - si chiedono in molti - che il parco debba essere oggetto di continui interventi manutentivi, dopo che è rimasto chiuso per ben 512 giorni durante i quali si pensava che fossero stati eseguiti tutti i lavori necessari anche per la messa in sicurezza?

Il parco - ricorda Capodanno - , che ha un'estensione di poco più di un ettaro, dopo numerose polemiche, sfociate anche in manifestazioni che videro la partecipazione di tanti cittadini, era stato riaperto il 1° febbraio dell'anno scorso, dopo essere rimasto chiuso per 17 mesi e dopo l'esecuzione di lavori di riqualificazione che comportarono un impegno economico di circa 600mila euro.

Da allora però non sono cessate le polemiche anche in relazione alla qualità dei lavori eseguiti. Criticate, in particolare, le modalità di collocazione delle giostrine, con la pavimentazione in terra battuta, laddove l'area d'impatto doveva essere realizzata in materiale antitrauma di assorbimento d'urto. Infine la scarsa manutenzione ha comportato che, dopo poco più di un anno dalla riapertura, in molte zone, le aiuole sono di nuove brulle".

Capodanno sui dissesti all'ingresso del parco su via Pacio Bertini, rivolge l'ennesimo appello sia all'assessore alle strade Cosenza che all'assessore la verde Santagada perché si provveda al più presto ai necessari lavori di ripristino, eliminando così i possibili pericoli per i frequentatori dell'area a verde.