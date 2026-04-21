Arco Torre Cervati, Forza Italia: "Fondi stanziati ma bene storico nel degrado" La questione sollevata da Iris Savastano e Salvatore Guangi

"L’Arco di Torre Cervati, simbolo storico di via Manzoni nel quartiere Posillipo a Napoli, continua a versare in condizioni di degrado nonostante, secondo quanto segnalato da Forza Italia, siano stati stanziati i fondi e affidati i lavori di restauro".

A sollevare la questione sono Iris Savastano e Salvatore Guangi, capogruppo e consigliere comunale di Napoli per Forza Italia, che hanno presentato un nuovo question time indirizzato al sindaco Gaetano Manfredi e alla Giunta.

Secondo quanto riportato dagli esponenti del partito, il bene – risalente al periodo medievale e legato alla Casata Cervati – è stato oggetto di diverse interlocuzioni istituzionali negli ultimi anni. Il Ministero della Cultura avrebbe inoltre chiarito la natura comunale della proprietà, attribuendo all’ente la competenza sugli interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

Nel question time viene richiamato uno stanziamento di circa 49.000 euro comunicato dall’assessorato al Bilancio e l’avvenuto affidamento dei lavori di restauro e consolidamento. Tuttavia, secondo quanto sottolineano Savastano e Guangi, “ad oggi i lavori non risultano avviati”.

Gli esponenti di Forza Italia chiedono chiarimenti all’amministrazione comunale in merito allo stato delle procedure, all’eventuale cronoprogramma aggiornato degli interventi e alle motivazioni del mancato avvio del cantiere.

Nel documento viene inoltre chiesto di verificare eventuali criticità tecniche o amministrative che stiano incidendo sui tempi e di valutare misure per la messa in sicurezza dell’area, che – secondo quanto segnalato – risulterebbe interessata da fenomeni di degrado e utilizzo improprio.

Il question time si conclude con la richiesta di chiarimenti sull’iter complessivo e sull’attuazione degli interventi previsti per il recupero del bene storico.