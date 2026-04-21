Napoli est, rione Villa: presentazione dell'accordo per la cura del verde

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione urbana

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Giovedì 23 aprile una mattinata aperta alla città tra racconto del progetto e laboratorio di giardinaggio sociale...

Napoli.  

Dopo l’avvio operativo delle attività di cura del verde nel Rione Villa, a San Giovanni a Teduccio, Napoli est, giovedì 23 aprile 2026 alle ore 11.30 in piazza Capri è in programma un momento pubblico di presentazione dell’accordo di adozione e riqualificazione di 5.000 mq di aiuole che coinvolge l’associazione Est(ra)Moenia, la Fondazione 100x100 Naples e NEST - Napoli Est Teatro.

L’iniziativa rappresenta un passaggio importante di restituzione alla comunità di un progetto già avviato lo scorso marzo, che riguarda la manutenzione e la cura continuativa di oltre 5.000 mq di verde pubblico nelle piazze Capri, Procida e Ischia, nel cuore del Rione Villa, uno dei contesti più complessi e determinanti per i processi di rigenerazione urbana a Napoli Est .

La mattinata sarà aperta a cittadini, famiglie e realtà del territorio e si articolerà in due momenti principali.
Alle ore 11.30 è previsto un incontro in piazza per raccontare il progetto, con i saluti istituzionali e gli interventi dei promotori – Est(ra)Moenia, SuperNest Supercinema Teatro e 100x100 Naples – insieme alla partecipazione dell’Assessore al Verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada.

A seguire, spazio alla dimensione partecipativa con “Mani nella terra”, un laboratorio di giardinaggio sociale guidato dai giardinieri di 100x100 Naples, aperto a tutti e in particolare ai più piccoli. Prenderanno parte alla giornata anche gli studenti dell’Istituto 46 Scialoja Cortese-Rodinò e dell’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre, con momenti di musica e performance.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione urbana che vede il Rione Villa come area strategica per la trasformazione di San Giovanni a Teduccio. Un progetto che durerà 3 anni e che integra cura dello spazio pubblico, presidio sociale e attivazione civica, in connessione con altre azioni in corso sul territorio, tra cui la campagna di raccolta fondi per la riapertura del vicino Supercinema Teatro SuperNest, chiuso da 44 anni: www.produzionidalbasso.com/project/riaccendiamo-il-supercinema-nasce-supernest/

L’obiettivo è rafforzare la vivibilità degli spazi pubblici attraverso una presenza continuativa, promuovendo occasioni di incontro e coinvolgimento della comunità e costruendo nuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e terzo settore.

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