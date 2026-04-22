Chiaiano, sequestro di rifiuti speciali e denuncia per gestione illecita Sequestro in un’area di circa 650 metri quadrati dove erano depositati rifiuti di varia natura

650 metri quadrati di rifiuti di ogni natura. È quanto rinvenuto dal personale della Polizia Locale di Napoli appartenente alle Unità Operative Scampia, Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali e Tutela Edilizia e Patrimonio, in un'attività congiunta con i Carabinieri della Stazione Marianella e con il supporto dell’Esercito Italiano.

Un intervento realizzato in applicazione del protocollo "Terra dei Fuochi" su un area vastissima sulla quale erano depositati rifiuti di ogni genere.

Penaumatici, parti di autoveicoli e gasolio: eseguito sequestro

Nel corso dell’operazione è stato eseguito un sequestro penale preventivo per la detenzione di pneumatici fuori uso, parti meccaniche di autoveicoli, diverse taniche contenenti gasolio e un serbatoio per alimentazione a GPL, oltre a veicoli presenti nell’area.

Inoltre, un soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti. Allo stesso è stata inoltre contestata una violazione amministrativa ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada, per la realizzazione o utilizzo di accessi carrabili in assenza della prescritta autorizzazione.