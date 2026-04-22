Remigrazione e No Kings, Cgil in piazza contro le derive autoritarie

“A Napoli nessuno spazio per teorie razziste e antidemocratiche”

remigrazione e no kings cgil in piazza contro le derive autoritarie
Napoli.  

“Nella giornata in cui si festeggia la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la Cgil di Napoli sarà in piazza in difesa della libertà, della democrazia e della Costituzione. In questa fase di grave crisi democratica, con un vento che soffia ancora a destra, in cui sono i potenti e le loro guerre a dominare gli scenari internazionali, e mentre assistiamo ad una forte torsione autoritaria in Italia, in Europa e nel mondo, è importante per noi occupare spazi di democrazia. L'antifascismo è un valore fondante della Cgil e non possiamo che in un momento così buio”.

Così la Cgil Napoli e Campania annuncia la presenza al presidio in programma venerdì 24 aprile a Napoli organizzata in segno di protesta contro la presentazione della legge di iniziativa popolare sulla remigrazione promossa, tra gli altri, da Casapound con la presenza annunciata di esponenti di Lega e Fratelli d’Italia e la partecipazione allo spezzone “No Kings” del corteo in programma per sabato 25 aprile alle 11 in piazza Garibaldi.

“Nei giorni scorsi - ricorda la Cgil - siamo stati tra i primi, insieme con il comitato provinciale dell’Anpi a denunciare l’iniziativa del comitato campano “Remigrazione e Conquista” con la presenza di Luca Marsella, esponente nazionale di Casapound, del parlamentare della Lega, Gianluca Cantalamessa e dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Napoli è la città delle Quattro Giornate, di Salvo d’Acquisto e di Antonio Amoretti, medaglia d’oro per la Resistenza, non può accettare le provocazioni razziste e antidemocratiche propugnate da movimenti chiaramente fascisti che anziché avere ancora spazio, dovrebbero essere sciolte come previsto dalla Costituzione. Per queste ragioni – conclude la nota – venerdì saremo al presidio in piazza Borsa e sabato ci ritroveremo in largo Berlinguer a leggere la Costituzione democratica ed antifascista nata dalla Resistenza”.

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