A Napoli la I edizione del Premio Pietro Greco per la comunicazione scientifica La I edizione del Premio Pietro Greco si terrà giovedì 23 aprile a Città della Scienza di Napoli

Il Premio Pietro Greco – promosso e organizzato dalla Fondazione Gramsci in collaborazione con Associazione Nuova Civiltà delle Macchine APS di Forlì, Associazione Strisciarossa, SISSA di Trieste-Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” – intende onorare la memoria di Pietro Greco (Barano d’Ischia, 20 aprile 1955 – Ischia, 18 dicembre 2020) con un bando per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato dedicate alla comunicazione scientifica, alla storia della scienza e ai risvolti filosofici, sociali e politici della ricerca scientifica.

I premiati della I edizione del Premio Pietro Greco

La commissione giudicatrice presieduta da Telmo Pievani e composta da Bruno Arpaia, Francesca Buoniconti, Elena Gagliasso e Lucia Votano ha deciso di premiare all’unanimità la tesi di dottorato di Giovanni Fava, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dal titolo "Verso una geologia trascendentale". Una cartografia del dibattito sull’Antropocene. La tesi si è distinta “per la proposta di una cartografia di grande completezza e interesse sul concetto estremamente sfaccettato di Antropocene”.

Una menzione speciale è stata attribuita alla tesi di dottorato di Camilla Sclocco, Epistemology and philosophy of praxis. Antonio Gramsci’s experimental and natural sciences (École normale supérieure de Lyon), e alla tesi di laurea magistrale di Maria Giulia Andretta, Il caso Oppenheimer. Dal progetto Manhattan alla revoca del nullaosta di sicurezza (Università degli studi di Bologna).

Gli ospiti della cerimonia a Città della Scienza

La cerimonia di premiazione è organizzata in collaborazione con Fondazione Idis-Città della Scienza e Infiniti Mondi. Bimestrale di pensieri di libertà, con il patrocinio del Comune Napoli.

Sono previsti i saluti di Riccardo Villari (Presidente di Fondazione Idis-Città della scienza), Francesco Giasi (Direttore della Fondazione Gramsci) e Ninni Cutaia (Assessore alla Cultura della Regione Campania), Francesco Fuschillo (Dirigente scolastico Istituto Don Lorenzo Milani di Gragnano). Maria Enrica Danubio e Cristiana Pulcinelli (Fondazione Gramsci) presenteranno il progetto di bibliografia degli scritti e degli interventi di Pietro Greco. Telmo Pievani (Università degli studi di Padova) consegnerà il premio.

Il bando per la II edizione del premio verrà pubblicato il 15 giugno. Le candidature dovranno essere consegnate all’indirizzo di posta segreteria@pec.fondazionegramsci.org entro il 31 ottobre 2026.