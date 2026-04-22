Lotta all'illegalità, maxi operazione a Caivano: identificate 300 persone In campo polizia, carabinieri e guardia di finanza

Vasta operazione ad “alto impatto” a Caivano, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia.

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 300 persone, controllati 199 veicoli e contestate 16 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro: Inoltre, gli operatori hanno effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione della polizia con personale della squadra mobile di Napoli, commissariato di Afragola, reparto prevenzione crimine Campania e di un’unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, carabinieri delle compagnie di Caivano, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Casoria e Castello di Cisterna, nonché degli operatori della guardia di finanza con il gruppo pronto impiego di Napoli, Frattamaggiore e un’unità cinofila. Il servizio in questione, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della polizia metropolitana.