Assemblea elettiva provinciale Confesercenti Napoli con Gratteri e Manfredi L'appuntamento è per domani mattina alle 10.15 alla fondazione Its Academy bact

Assemblea elettiva provinciale Confesercenti Napoli. L'appuntamento è per domani, martedì 28 aprile 2026 alle ore 10.15 nella sala conferenze, fondazione Its Academy bact in via Diaz. A darne notizia è il presidente Vincenzo Schiavo (nella foto).

Il programma

Ore 10,30 fine della parte elettiva. Presenti: Vincenzo Schiavo presidente Confesercenti Napoli e Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno, Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, Nicola Gratteri procuratore capo tribunale di Napoli, Vincenzo Maraio assessore al turismo della regione Campania, Teresa Armato assessore al turismo e alle attività produttive del comune di Napoli, Crescenzio Sepe , arcivescovo emerito di Napoli, Michele Di Bari prefetto di Napoli.

