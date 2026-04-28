Piazza Municipio, Manfredi: «Quasi completa una parte del parco archeologico» Un progetto di trasformazione che mira a valorizzare la storia millenaria di Napoli

Piazza Municipio si prepara a trasformarsi in un vasto parco archeologico collegato con la metropolitana. Un gioello che rappresenterà parte della storia del capoluogo campano e delle sue stratificazioni culturali. Nel corso dei lavori - che dovrebbero concludersi entro la fine del 2026 - sono state rinvenute scoperte incredibili, come il vecchio porto ellenistico o il porto romano.

I lavori proseguono e, come reso noto dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alcune aree vanno verso il completamento. «Avanzano i lavori a Piazza Municipio: si sta compleando l'uscita che va verso il Maschio Angioino, ma soprattutto la prima parte del parco archeologico con delle scoperte straordinarie».

L'annuncio di Manfredi: «Un qualcosa che sembrava impossibile»

Il Sindaco di Napoli, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video relativo allo stato di avanzamento dei lavori. «Vogliamo regalare ai napoletani e ai turisti un altro spazio straordinario della nostra città, stiamo facendo qualcosa che per anni sembrava impossibile».

I lavori, infatti, non riguardano solo la stazione della Linea 1, ma la trasformazione di un luogo che così mira a valorizzare la storia millenaria della città.

«Sotto i nostri piedi è riemerso l’antico porto romano, che diventa parte di un nuovo parco archeologico aperto alla città. Davanti al Maschio Angioino stiamo realizzando nuovi marciapiedi in pietra lavica, percorsi accessibili, collegamenti con l’ascensore del Torrino Aragonese e oltre 1.700 mq di verde con nuovi alberi. È un lavoro concreto e utile per i cittadini», conclude il Sindaco Manfredi.