Destinatario di mandato di arresto europeo: eseguito provvedimento E' chiamato a rispondere di criminalità informatica

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 36enne rumeno poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo, emesso dalle autorità rumene, per reati in materia di criminalità informatica.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo aver rintracciato il predetto, hanno accertato che lo stesso risultava essere destinatario del provvedimento sopra citato e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.