Detenzione illecita e spaccio di droga: arrestato 31enne di origini gambiane Intervento della polizia in piazza Bellini

La polizia ha arrestato un 31enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Piazza Bellini, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e 2 bustine di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi; l’acquirente, invece, si è allontanato in direzione via Costantinopoli, facendo perdere le proprie tracce.Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.