Scampia: manomette il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari La polizia arresta un 47enne napoletano

La polizia ha arrestato un 47enne napoletano per evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato il 47enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga: l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno tratto in arresto accertando aveva manomesso il braccialetto elettronico prima di allontanarsi.