Case nuove a Napoli: ancora un sequestro di droga L'intervento della polizia

La polizia ha arrestato un 40enne napoletano con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa, dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro ivi presente, ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 40enne, trovandolo in possesso di 100 euro, suddivisi in banconote e monete di diverso taglio e 10 involucri di crack per un peso complessivo di circa 3 grammi; inoltre, all’interno dell’intercapedine, da cui era stato visto prelevare la sostanza, gli agenti hanno rinvenuto 28 involucri di crack del peso di circa 7 grammi.