Comune di Napoli, caos movida: Esposito lascia la maggioranza Lo strappo di Esposito: "Decisione sofferta, ma la giunta si è mostrata sorda ai cittadini"

Il Consiglio comunale di Napoli si arena sul tema caldissimo della regolamentazione della movida, innescando una crisi politica interna. La seduta, che avrebbe dovuto varare le nuove norme per il "by night" cittadino, si è trasformata in un terreno di scontro aperto, culminato con lo strappo definitivo del consigliere Gennaro Esposito. L’avvocato da sempre in prima linea con il comitato per la Vivibilità cittadina, ha ufficializzato il suo addio alla maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi. Oltre al passaggio al gruppo misto, Esposito ha rimesso l’incarico di presidente della Commissione Sport, lanciando accuse pesantissime all'indirizzo dell'amministrazione

"La giunta non dà risposte sulla vivibilità e sul diritto alla salute, rincorrendo le sentenze della magistratura invece di fare politica," ha dichiarato Esposito, criticando duramente il nuovo assetto della giunta e definendo ironicamente quello del PD un "assessorato alle merendine".

"È stata una scelta sofferta," ha dichiarato Esposito spiegando la sua transizione al Gruppo Misto. "Ho sempre posto all'interno del Consiglio questioni cruciali come l'inquinamento dell'aria da navi e aeroporto e l'inquinamento acustico da movida, ma non sono mai state valutate. A quattro anni dall'inizio di questa consiliatura, devo registrare che nulla si è fatto sulla tutela dei diritti dei cittadini napoletani."

Secondo Esposito, le conseguenze erano ormai "inevitabili". Una decisione presa, sottolinea, "nell'interesse dei cittadini e per il bene comune", accusando la giunta di rincorrere le sentenze dei giudici invece di produrre atti politici risolutivi.

Nonostante il lavoro di sintesi svolto nelle commissioni, la delibera 358 è stata rinviata su richiesta di Fulvio Fucito (capogruppo di "Manfredi Sindaco"). L’obiettivo è blindare un testo condiviso che possa reggere all'impatto dell'estate ormai alle porte.

Le principali novità al centro del dibattito riguardano:

Estensione delle tutele: le restrizioni non colpiranno solo piazza Bellini, ma anche la "buffer zone" dei baretti di Chiaia, via Aniello Falcone e il Vomero.

Orari alcolici: lo stop alla vendita di alcol slitterebbe dalle 22:30 alle 23:30 (con ipotesi di proroga a mezzanotte per la musica).

Sanzioni severe: per i gestori che violano le regole sono previste multe fino a 20.000 euro.

In attesa del voto definitivo, il sindaco Manfredi potrebbe intervenire con un’ordinanza contingibile e urgente per gestire le prossime due settimane di transizione.

Reazioni politiche e altri provvedimenti

La reazione del Partito Democratico non si è fatta attendere. Il capogruppo Gennaro Acampora ha definito l'uscita di Esposito uno "show poco elegante", mentre l'aula rimaneva divisa tra le richieste di FI di dare priorità agli sgomberi dei camorristi dalle case popolari e le urgenze legate ai rincari degli affitti comunali. Nonostante il clima teso, il Consiglio ha trovato l'unanimità su alcuni progetti di riqualificazione urbana: approvato il restauro di parte del complesso di Sant'Eligio per la creazione di un Ospedale di Comunità, via libera ai fondi PNRR per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel Maschio Angioino e infine è stato approvato il finanziamento regionale per il nuovo polo nel complesso della SS. Trinità delle Monache.