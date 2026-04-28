Rapinata della collana e scaraventata a terra: arrestato un 23enne Ancora un episodio di violenza al corso Umberto

La polizia ha arrestato un 23enne cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo che, con fare guardingo, stava seguendo una coppia di turisti e, dopo essersi avvicinato alla donna e strattonata facendola rovinare al suolo, il 23enne le ha strappato la collanina che portava al collo per poi darsi alla fuga nei vicoli del centro storico.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e arrestato.