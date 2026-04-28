Rapinata della collana e scaraventata a terra: arrestato un 23enne

Ancora un episodio di violenza al corso Umberto

rapinata della collana e scaraventata a terra arrestato un 23enne

Il 23enne le ha strappato la collanina che portava al collo per poi darsi alla fuga nei vicoli del centro storico...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 23enne cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno notato un uomo che, con fare guardingo, stava seguendo una coppia di turisti e, dopo essersi avvicinato alla donna e strattonata facendola rovinare al suolo, il 23enne le ha strappato la collanina che portava al collo per poi darsi alla fuga nei vicoli del centro storico.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato e arrestato.

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