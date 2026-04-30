Roberto Fico: "Da oggi è online il nuovo portale della Regione Campania" La promessa: "Continueremo a investire sull’innovazione digitale e sul miglioramento dei servizi"

"Da oggi è online il nuovo portale della Regione Campania. Uno strumento pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione".

Ad annunciarlo, il presidente della regione Campania, Roberto Fico.

"Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione e passione per arrivare ad un portale più chiaro e sicuro, accessibile, funzionale e che permette di trovare più facilmente informazioni, servizi, bandi, atti ed opportunità.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione non è un tema astratto. Significa far risparmiare tempo alle persone, semplificare procedure, rendere le istituzioni più trasparenti e vicine ai cittadini.

Con l’assessore Maraio continueremo a investire sull’innovazione digitale e sul miglioramento dei servizi, perché anche da qui passa la costruzione di una Regione più moderna e vicina ai territori".