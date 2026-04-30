M5S: "Un progetto per il rilancio del tratto ferroviario dismesso Acerra-Napoli"

Il movimento 5 Stelle di Acerra presenta una proposta progettuale per il rilancio del tratto ferroviario dismesso che collega Acerra a Napoli per la quale è stata avviata già una raccolta firme.
Il progetto, elaborato a partire dalle istanze raccolte tra i cittadini, prevede la realizzazione di una linea tramviaria in grado di collegare Acerra - in particolare la zona Gaudello - con Napoli. Si tratta di una soluzione concreta e fattibile, pensata per rispondere a diverse esigenze del territorio, tra cui quella di facilitare gli spostamenti dei cittadini che dal Gaudello possono arrivare fino a Napoli centro.
L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per la città di Acerra. Il progetto include, inoltre, il superamento degli attuali passaggi a livello attraverso l’installazione di sistemi semaforici e la previsione di più fermate lungo il percorso: da Gaudello alla Clinica dei Fiori, fino a Casalnuovo e Napoli.
L’idea è già stata portata all’attenzione del Ministero competente tramite la portavoce parlamentare Carmela Auriemma, che ha ottenuto l’istituzione di un tavolo di confronto. In tale sede, il M5S di Acerra intende presentare non solo il progetto, ma anche le firme raccolte a sostegno dell’iniziativa.
L’evento di presentazione si terrà il giorno 3 maggio alle ore 11:00 presso la sede del Movimento 5 Stelle di Acerra, in via Leonardo Da Vinci 7.