1° Maggio, Manfredi: «Priorità del Comune è la sicurezza sul lavoro» Manfredi: «Da Napoli può partire un messaggio forte per tutto il Paese»

Per il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, Napoli è scesa in strada per un lungo corteo che punta a porre l'attenzione sulla sicurezza e sulla dignità lavorativa.

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, attraverso i propri canali social ha ricordato l'importanza del lavoro come fondamento della Repubblica italiana. «Significa dignità, libertà e diritti».

Le parole del Sindaco Manfredi per il 1° Maggio

Stipendi bassi, precarietà ed insicurezza: Manfredi ha individuato il punto centrale della sfida di oggi sul piano lavorativo. «La sfida è chiara: garantire lavoro stabile, salari equi e sicurezza».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l'impegno del Comune di Napoli. «Come Comune abbiamo scelto di impegnarci su più fronti, a partire dalla sicurezza sul lavoro, perché nessuno deve rischiare la vita lavorando. Poi abbiamo costruito i percorsi per i disoccupati di lunga durata e nuove opportunità per i giovani affinché restino e non vadano via. Ora dobbiamo costruire insieme un nuovo patto sociale: più tutele, basta sfruttamento».



«Trasformare il principio costituzionale del lavoro in una realtà concreta è una responsabilità di tutti. Andiamo avanti insieme, per una città più giusta, più sicura e più dignitosa. Da Napoli può partire un messaggio forte per tutto il Paese», ha concluso così il Sindaco di Napoli.