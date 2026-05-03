Napoli, turista aggredito in piazza Municipio: fermato clochard Attacco davanti ai viaggiatori in fila ai bus, l’uomo era già noto per episodi violenti

Aggressione questa mattina in piazza Municipio, nel cuore di Napoli, dove un turista è stato colpito da un senza tetto mentre si trovava nei pressi del Maschio Angioino per scattare alcune fotografie. L’episodio si è verificato sotto gli occhi di decine di visitatori in fila per il servizio City Sightseeing.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era allontanato dagli spalti insieme alla moglie quando, senza apparente motivo, è stato aggredito dal clochard, descritto come visibilmente alterato. A dare l’allarme sono state proprio le urla della donna, che hanno richiamato l’attenzione degli agenti di polizia.

Sul posto sono intervenute due volanti, che hanno bloccato il presunto aggressore. La vittima, assistita nell’immediatezza, non avrebbe riportato conseguenze gravi, anche se sono in corso accertamenti sulle sue condizioni.

A fornire ulteriori dettagli sono stati alcuni ausiliari del traffico presenti in zona, secondo i quali il senza tetto sarebbe già noto per comportamenti violenti negli ultimi giorni. In particolare, si sarebbe reso protagonista di episodi di lancio di pietre contro auto e passanti, alimentando timori tra residenti e operatori della zona.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree a maggiore afflusso turistico della città, soprattutto in punti nevralgici come piazza Municipio, crocevia di visitatori e snodo fondamentale per i collegamenti urbani.

Sull’accaduto sono in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine.