Aggredito brutalmente con casco e bottiglia per una lite stradale Denunciata una persona, caccia al complice

n uomo di 42 anni è ricoverato in osservazione all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato aggredito da due individui armati di casco e bottiglia. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri in piazza Amodio a Pollena Trocchia. I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno già identificato e denunciato uno dei presunti responsabili.

L'aggressione in piazza Amodio

Intorno alle ore 22, la vittima – un 42enne già noto alle forze dell'ordine – è stata assalita in piazza Amodio a Pollena Trocchia da due individui che lo hanno colpito con un casco e con una bottiglia. L'uomo ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. Soccorso e trasportato all'ospedale del Mare, si trova ancora in osservazione.

L'intervento dei carabinieri

I militari della Tenenza di Cercola sono intervenuti nella notte presso il nosocomio, dove era stato soccorso l'uomo. Avviate le prime attività investigative, i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione risalendo all'identità di uno dei due aggressori.

Un denunciato, si cerca il complice

Il soggetto identificato è un 38enne di Cercola, già noto alle forze dell'ordine, che è stato denunciato in stato di libertà. Le indagini proseguono per rintracciare e identificare il secondo responsabile. Il movente dell'aggressione sembrerebbe riconducibile a una lite per questioni di viabilità, ma gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire con precisione l'intera vicenda.