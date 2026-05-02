Tridico: "Le spiagge di Bacoli tornino libere" "Avviare una nuova fase di confronto sulla gestione del litorale"

Nelle scorse ore, raccogliendo l’appello lanciato dal Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, col quale viene chiesto che le spiagge attualmente gestite in maniera privata dalle forze armate tornino ad essere di libera fruizione, anche l’europarlamentare, capo delegazione del M5S a Bruxelles, Pasquale Tridico, è intervenuto appellandosi ai ministeri competenti affinché i 70.000 metri quadrati di litorale di Bacoli oggi gestiti da Esercito, Aeronautica militare, Marina, e Vigili del fuoco, ritornino ad essere di libero accesso per i cittadini bacolesi e per i tanti turisti che ogni anno raggiungono lo stesso litorale per le loro giornate al mare.

“E’ necessario - dichiara Tridico - che la gestione di quelle spiagge che oggi rappresentano un potenziale immenso per un comune che sta realizzando grandi interventi a favore della comunità, venga rimessa nelle mani dell’amministrazione comunale di Bacoli per poter continuare a programmare uno sviluppo sempre più ispirato alla logica del bene comune.

Per questo motivo credo che sia necessario avviare una nuova fase di confronto sulla gestione del litorale di Bacoli, mettendo al centro della programmazione e dello sviluppo del litorale tanto l’interesse, quanto il controllo pubblico delle aree costiere, affinché esse diventino sempre più patrimonio collettivo della comunità bacolese”.