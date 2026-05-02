Pausilipon: "Avvicinare i bambini al valore del patrimonio culturale" Proseguono gli incontri del progetto “Igea, l’arte che cura”

Al Pausilipon proseguono gli incontri del progetto “Igea, l’arte che cura”, realizzato in sinergia con la soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Napoli.

"Una giornata speciale per i nostri bambini, che hanno potuto vivere un’esperienza unica: Giovanna Baldasarre e Federico Lizzani, due funzionari archeologi della soprintendenza, hanno spiegato come si svolge uno scavo, coinvolgendoli nella riproduzione di una vera stratigrafia.

A rendere l’incontro ancora più significativo, la partecipazione di una delegazione dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Napoli, che ha mostrato alcuni reperti sequestrati e raccontato il prezioso lavoro di recupero delle opere d’arte rubate. Conoscere per avvicinare i giovani al valore del nostro patrimonio culturale.

