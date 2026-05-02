Incendio camion al parco Mergellina: paura, colonne di fumo ma nessun ferito

Fortunatamente nessuna conseguenza grave

incendio camion al parco mergellina paura colonne di fumo ma nessun ferito

Paura ma fortunatamnete non si registrano conseguenze gravi...

Napoli.  

Probabilmente un corto circuito la causa dell'incendio di un camion a Napoli, al civico 85 di parco Mergellina. Colonne di fumo grigio, ben visibili anche a distanza, hanno invaso le strade circostanti, arrecando non pochi disagi. I primi ad intervenire e ad evitare il peggio sono stati gli operai della nettezza urbana.

Sul posto più squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano danni a persone e ad altri mezzi. L'incendio mentre stiamo scrivendo apprendiamo che è stato domato e l'area interessata, bonificata. 

Ultime Notizie