Incendio camion al parco Mergellina: paura, colonne di fumo ma nessun ferito Fortunatamente nessuna conseguenza grave

Probabilmente un corto circuito la causa dell'incendio di un camion a Napoli, al civico 85 di parco Mergellina. Colonne di fumo grigio, ben visibili anche a distanza, hanno invaso le strade circostanti, arrecando non pochi disagi. I primi ad intervenire e ad evitare il peggio sono stati gli operai della nettezza urbana.

Sul posto più squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano danni a persone e ad altri mezzi. L'incendio mentre stiamo scrivendo apprendiamo che è stato domato e l'area interessata, bonificata.