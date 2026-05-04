Napoli si blinda per Papa Leone XIV: il piano mobilità per l'8 maggio Scopri l'ordinanza del Comune: strade chiuse, divieti di sosta e percorsi del Santo Padre

Napoli si prepara a trasformarsi in una "zona rossa" ad alta sicurezza. In occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per venerdì 8 maggio 2026, Palazzo San Giacomo ha varato un imponente dispositivo di traffico. L'ordinanza comunale mira a gestire l’afflusso di migliaia di fedeli e a garantire la massima incolumità del Pontefice durante i suoi spostamenti tra il lungomare e il cuore del centro storico.

Il programma della visita: dall'arrivo alla Rotonda Diaz al Duomo

Il Pontefice giungerà nel capoluogo campano in elicottero, con atterraggio previsto alla Rotonda Diaz. Da lì, il corteo papale attraverserà la città per raggiungere il Duomo, dove verrà celebrata la Santa Messa. Il momento culminante della giornata sarà l'incontro con la cittadinanza in Piazza del Plebiscito.Questa complessa logistica ha imposto la chiusura temporanea di arterie vitali per la mobilità urbana.

Mappa dei divieti: le strade chiuse al transito

A partire dalle ore 09:00 dell'8 maggio, e fino a cessate esigenze, scatterà il divieto di transito veicolare lungo i due percorsi principali:

Percorso di Andata: Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone, via Lucilio, via N. Sauro, via Acton, piazza Municipio, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, via Seggio del Popolo, via dei Cimbri, via Duomo.

Percorso di Ritorno: via Duomo, corso Umberto I, via Depretis, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via N. Sauro.

Stop alla sosta: i provvedimenti dal 7 maggio

L'amministrazione comunale ha previsto una pulizia radicale dei percorsi già dalle ore precedenti l’evento. I divieti di sosta con rimozione coatta (e sospensione delle strisce blu) saranno attivi secondo questo calendario:

Dalle ore 08:00 del 7 maggio: via Nicolò Tommaseo e piazza Vittoria.

Dalle ore 14:00 del 7 maggio: il divieto si estende a tutto il percorso papale, includendo viale Anton Dohrn, via Giardini del Molosiglio e via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

Anche la mobilità dolce e il trasporto pubblico subiranno pesanti modifiche: le piste ciclabili di via Caracciolo saranno sospese, mentre i taxi dovranno abbandonare gli stazionamenti lungo il percorso già dalle ore 20:00 del 7 maggio. Nota per i pedoni: Dalle 09:00 dell'8 maggio non sarà consentito nemmeno l'attraversamento pedonale lungo i tratti interessati dal passaggio del convoglio di Sua Santità.

Residenti e soccorsi: chi potrà circolare

Nonostante il blocco quasi totale, l’ordinanza prevede deroghe specifiche per garantire i servizi essenziali. In strade strategiche come via Solitaria, piazzetta Salazar e via San Nicola da Tolentino, il transito sarà permesso esclusivamente a:

Residenti diretti ad aree di sosta privata;

Veicoli muniti di contrassegno "H" (disabili);

Forze dell'ordine e mezzi di soccorso in emergenza.

L'impatto sulla città sarà significativo, con la sospensione di molte fermate bus e deviazioni delle linee principali gestite da ANM e EAV. Per consultare il testo integrale dell'ordinanza e monitorare gli aggiornamenti in tempo reale, è possibile visitare il portale istituzionale del Comune di Napoli. La città si appresta dunque a vivere una giornata storica, sospesa tra la devozione religiosa e la necessità di una gestione d’ordine pubblico che non ha precedenti recenti sotto l'ombra del Vesuvio.